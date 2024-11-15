Trabzon hurmasını böyle tüketmeliyiz. Şifası 3 kat daha artıyor
Trabzon hurma ya da cennet elması olarak da bilinen bu hurma tam bir şifa deposu olarak biliniyor. Üstelik cennet hurmasını kuru halde tüketirseniz şifa etkisi 3 kat artıyor.
Ülkemizde hasadı yapılan ve çiftçisine bol kazanç sağlayan cennet hurması adeta bir şifa deposu olarak biliniyor. Cennet hurması vücudun eksik vitaminlerini tamamlamasının yanı sıra cilt güzelliği de yapıyor.
Trabzon hurmasını tüketenlerin cildinin daha pürüzsüz olduğu ve yumuşadığı ortaya çıktı. * medicalpark.com.tr *’deki bilgiye göre Salatalık suyu ve cennet hurması püresini karışım haline getirerek haftada iki ya da üç kez cildinize uygulamanız, cilt gözeneklerinin açılmasına ve yağ salgısının düzenlenmesine yardımcı olur.
Cennet hurmasını püre haline getirip cildinize uyguladıktan sonra 20 dakika yüzünüzde bekletin. Bunu düzenli olarak yapmanız cildinizin renginin açılmasına yardımcı olabilir.
GÖZ SAĞLIĞI İÇİN FAYDALARI
Cennet hurması gözlerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilir. Günde bir adet cennet hurması tüketerek, günlük A vitamini ihtiyacınızın yarısından fazlasını karşılayabilirsiniz. Ayrıca kabuğu göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin isimli antioksidanları içerir. Bu antioksidanlar, gözün arkasında ışığa duyarlı bir doku tabakası olan retinada yüksek miktarlarda bulunur.