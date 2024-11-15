Trabzon hurmasını böyle tüketmeliyiz. Şifası 3 kat daha artıyor

Trabzon hurmasını tüketenlerin cildinin daha pürüzsüz olduğu ve yumuşadığı ortaya çıktı. * medicalpark.com.tr *’deki bilgiye göre Salatalık suyu ve cennet hurması püresini karışım haline getirerek haftada iki ya da üç kez cildinize uygulamanız, cilt gözeneklerinin açılmasına ve yağ salgısının düzenlenmesine yardımcı olur.