Tropikal Kelebek Bahçesi 3 milyon ziyaretçi ağırladı

Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranında tutulan bahçede, 40 türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türü bulunuyor.

Yabancı turistlerin de bahçeye ilgisinin dönemsel yükselişler gösterebildiğini dile getiren Tuş, "Özellikle bu dönemde Rusya ve Ukrayna'dan ziyaretçilerimiz çok oldu. Şebiarus dönemlerinde ise İranlı ziyaretçilerimiz daha ağırlıklı geliyorlar. Açıldığımız 2015 yılının temmuz ayından günümüze kadar Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak yeni rekorlara imza atıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında ise aylık bazda rekorumuzu olan 117 bin ziyaretçi sayısını geçtik." dedi.