Tropikal Kelebek Bahçesi 3 milyon ziyaretçi ağırladı
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni açıldığı 2015'ten bugüne kadar 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti.
Açılışı Temmuz 2015'te gerçekleştirilen, Selçuklu Belediyesince farklı ölçülerde 1730 parça cam kullanılarak yaptırılan bahçe, 7 bin 600 metrekare kullanım, 3 bin 500 metrekare de yürüyüş alanına sahip.
Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranında tutulan bahçede, 40 türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türü bulunuyor.
Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, Konya'nın tatile gidenler için bir kavşak noktası görünümünde olmasının etkisiyle Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi aldıklarını söyledi.
Yabancı turistlerin de bahçeye ilgisinin dönemsel yükselişler gösterebildiğini dile getiren Tuş, "Özellikle bu dönemde Rusya ve Ukrayna'dan ziyaretçilerimiz çok oldu. Şebiarus dönemlerinde ise İranlı ziyaretçilerimiz daha ağırlıklı geliyorlar. Açıldığımız 2015 yılının temmuz ayından günümüze kadar Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak yeni rekorlara imza atıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında ise aylık bazda rekorumuzu olan 117 bin ziyaretçi sayısını geçtik." dedi.