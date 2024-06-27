Tropikal meyve üreticilerinin aşırı sıcakla mücadelesi!
Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tarımı da olumsuz etkiliyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde tropikal meyve üreticileri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına karşı "gölge tozu" ve "kaolin kili" uygulamalarıyla önlem almaya çalışıyor.
Ülkedeki tropikal meyve üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı ilçede, çiftçiler mahsullerini sıcaktan korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.
Çiftçiler, "gölge tozu" denilen kireç uygulamasıyla güneş ışınlarının sera içlerine daha az girmesini sağlıyor. Sera naylonlarının üzeri dıştan sıvı kireç püskürterek beyaz tabaka oluşturan üreticiler, bu sayede sıcaklığın etkisini düşürüyor.
Açık alandaki bahçelere ise "kaolin kili" uygulaması tercih ediliyor. Suyla karıştırılan kil, ağaçlara püskürtülüyor.
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, AA muhabirine, tropikal ürünlerin sıcaklardan olumsuz etkilendiğini söyledi.
Sıcaklığa karşı üreticiler olarak önlemlerini aldıklarını belirten Göktepe, "Sık aralıklarla sulamanın yanı sıra seralara gölge tozunu mutlaka atmamız lazım. Açık alanda yetişen avokado, mango gibi bitkilere de kaolin kili uygulaması yapıyoruz. Örneğin avokadolara haftada 3 kez, muza ise günde iki defa su verilmesi lazım. Sulamanın da günün serin saatlerinde, sabah ya da akşam üzeri yapması lazım." dedi.