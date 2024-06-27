Tropikal meyve üreticilerinin aşırı sıcakla mücadelesi!

Sıcaklığa karşı üreticiler olarak önlemlerini aldıklarını belirten Göktepe, "Sık aralıklarla sulamanın yanı sıra seralara gölge tozunu mutlaka atmamız lazım. Açık alanda yetişen avokado, mango gibi bitkilere de kaolin kili uygulaması yapıyoruz. Örneğin avokadolara haftada 3 kez, muza ise günde iki defa su verilmesi lazım. Sulamanın da günün serin saatlerinde, sabah ya da akşam üzeri yapması lazım." dedi.