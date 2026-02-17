TRT Cennetin Çocukları 16 Şubat 2026 Pazartesi 22. Bölüm izle! Cennetin Çocukları’nda ne oldu?
Sokakların karanlık geçmişinden umut dolu yarınlara uzanan bir hikaye olan Cennetin Çocukları, sürükleyici karakterleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla her pazartesi olduğu gibi 16 Şubat'ta da izleyiciyle buluştu.
CENNETİN ÇOCUKLARI’NIN HİKAYESİ
Cennetin Çocukları, hayatı suç ve şiddetle dolu geçmişinden sıyrılmaya çalışan İskender’in hikayesini anlatıyor. “Büyük İskender” lakaplı karakter, beklenmedik olaylar sonucunda kendini bambaşka bir dünyada bulur. Dizi, geçmişin yüklerinden kurtulma, affetme ve kardeşlik temaları üzerinden insanın içsel yolculuğunu derinlemesine işler. İzleyici, her bölümde karakterlerin vicdan hesaplaşmalarına ve yeni hayatın getirdiği zorluklara tanıklık ediyor.
CENNETİN ÇOCUKLARI’NDA HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?
Dizinin başrolünde, karanlık geçmişinden sıyrılmaya çalışan ve “Büyük İskender” olarak bilinen İskender karakterini İsmail Hacıoğlu canlandırıyor. Ona, dizide önemli bir rol üstlenen Özgü Kaya (Gönül) ve Melisa Şenolsun (Ayla) eşlik ediyor. Kasabanın bilge ve güvenilir simalarından Yurdaer Okur, Baytar Ahmet karakteriyle izleyici karşısına çıkarken, Zafer Algöz de Şeref rolüyle hikâyeye derinlik katıyor. Şebnem Doğruer (Cennet) ve Evliya Aykan (Oltacı Bayram) gibi karakterler, dizinin dramatik kurgusunu güçlendiriyor. Yan karakterlerde ise deneyimli oyuncular yer alıyor; Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Bihter Dinçel (Arife), Münire Apaydın (Firdevs), Eda Akalın (Yasemin) ve Eren Hacısalihoğlu (Arif Çoban) dizinin kasaba içi ilişkilerini ve dramatik çatışmalarını zenginleştiriyor. Genç yeteneklerin yanı sıra tecrübeli isimlerin de bir araya gelmesi, diziyi hem karakter derinliği hem de izleyici çekiciliği açısından dengeli ve etkileyici kılıyor.
CENNETİN ÇOCUKLARI’NIN SENARİSTİ KİM?
Dizinin senaryosunu Ali Kara kaleme alıyor. Karakterlerin içsel çatışmalarını ve dramatik yolculuklarını detaylı bir şekilde işleyen senaryo, izleyiciye yoğun bir duygusal deneyim sunmayı hedefliyor. Ali Kara’nın kurguladığı diyaloglar ve olay örgüsü, diziyi sürükleyici ve gerçekçi kılıyor.
CENNETİN ÇOCUKLARI’NIN YÖNETMENİ KİM?
Dizinin yönetmen koltuğunda Soner Caner yer alıyor. Caner, mekan seçimlerinden sahne geçişlerine kadar her ayrıntıyı özenle tasarlayarak dizinin atmosferini güçlendiriyor. Görsellik ve sahne diliyle karakterlerin duygularını ön plana çıkaran yönetmen, izleyiciye hem dramatik hem de görsel açıdan etkileyici bir deneyim sunuyor.