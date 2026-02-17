TRT Cennetin Çocukları 16 Şubat 2026 Pazartesi 22. Bölüm izle! Cennetin Çocukları’nda ne oldu?

CENNETİN ÇOCUKLARI’NDA HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Dizinin başrolünde, karanlık geçmişinden sıyrılmaya çalışan ve “Büyük İskender” olarak bilinen İskender karakterini İsmail Hacıoğlu canlandırıyor. Ona, dizide önemli bir rol üstlenen Özgü Kaya (Gönül) ve Melisa Şenolsun (Ayla) eşlik ediyor. Kasabanın bilge ve güvenilir simalarından Yurdaer Okur, Baytar Ahmet karakteriyle izleyici karşısına çıkarken, Zafer Algöz de Şeref rolüyle hikâyeye derinlik katıyor. Şebnem Doğruer (Cennet) ve Evliya Aykan (Oltacı Bayram) gibi karakterler, dizinin dramatik kurgusunu güçlendiriyor. Yan karakterlerde ise deneyimli oyuncular yer alıyor; Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Bihter Dinçel (Arife), Münire Apaydın (Firdevs), Eda Akalın (Yasemin) ve Eren Hacısalihoğlu (Arif Çoban) dizinin kasaba içi ilişkilerini ve dramatik çatışmalarını zenginleştiriyor. Genç yeteneklerin yanı sıra tecrübeli isimlerin de bir araya gelmesi, diziyi hem karakter derinliği hem de izleyici çekiciliği açısından dengeli ve etkileyici kılıyor.