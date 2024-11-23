TRT’nin iddialı dizisinin fişi çekildi. Dizinin hayranları ise tepki gösteriyor
Özellikle tarih dizileriyle ön plana çıkan TRT, hüzün temalı Kara Ağaç Destanı dizisi hakkında beklenmedik karar çıktı.
Her geçen gün televizyon ekranlarındaki dizilerden biri veda kararı alıyor. Tarih konusu dizileriyle tanıdığımız TRT 1 ise kısa sürede sevilen dizinin fişini çekti.
Kendisinden beklenen performansı gösteremeyen fakat yine de belirli bir kitle tarafından oldukça sevilen Kara Ağaç Destanı dizisi final yapacak.
onedio.com’daki bilgiye göre Olgun Şimşek (Celal Ağa) ve Ayten Uncuoğlu (Paşa Kadın) başta olmak üzere Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, İsmail Hakkı, İpek Karapınar, Baran Bölükbaşı ve Erkan Bektaş gibi pek çok sevilen ismin rol aldığı “Kara Ağaç Destanı” dizisinin final yapacağı netleşti.