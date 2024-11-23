TRT’nin iddialı dizisinin fişi çekildi. Dizinin hayranları ise tepki gösteriyor

onedio.com’daki bilgiye göre Olgun Şimşek (Celal Ağa) ve Ayten Uncuoğlu (Paşa Kadın) başta olmak üzere Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, İsmail Hakkı, İpek Karapınar, Baran Bölükbaşı ve Erkan Bektaş gibi pek çok sevilen ismin rol aldığı “Kara Ağaç Destanı” dizisinin final yapacağı netleşti.