TÜİK açıkladı: En hızlı evlilik ve boşanma hangi illerde görüldü?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı 'Evlenme ve Boşanma İstatistikleri'ni yayımladı. Açıklanan rapora göre, Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,82, boşanan çiftlerin sayısı da yüzde 5,79 azalış gösterdi. Raporda ayrıca en hızlı evlilik ve boşanma yaşanan iller de sıralandı. İşte evlilik ve boşanma hızında ilk sırada yer alan şehirler...
Evlilik hızında Kilis ilk sırada yer aldı
En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,09 ile Kilis'te görüldü.
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Kilis'i binde 7,81'lik oran ile Aksaray takip etti.
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Aksaray'ı ise binde 7,57 ile Gaziantep izledi.
Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu.
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Boşanma hızı en yüksek il İzmir oldu
Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,05 ile İzmir oldu.
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