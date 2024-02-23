TÜİK açıkladı: En hızlı evlilik ve boşanma hangi illerde görüldü?

En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,09 ile Kilis'te görüldü.

Kilis'i binde 7,81'lik oran ile Aksaray takip etti.

Aksaray'ı ise binde 7,57 ile Gaziantep izledi.

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu.