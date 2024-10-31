Tükenmez kalem lekesini anında yok eden tüyo : Üstelik kumaşa da zarar vermiyor
Tükenmez kalemin bulaştığı pantolon, gömlek ya da koltuk örtülerini umutsuzca çamaşır makinesine atmaya gerek yok
Özellikle küçük çocukların bulunduğu evlerde tükenmez kalem lekesi çok meşhurdur. Çocuklar nasıl bir zarar verdiklerinin farkında olmadan elbiseleri ya da koltuk örtülerini boyayabilir. Bu durumda can sıkıcı bir sonuç oluşsa da aslında önlemek çok basit.
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TÜKENMEZ KALEM LEKESİNİN ANINDA UÇURUYOR
Tükenmez kalem lekesini çıkarmak için biraz limon kolonyası yeterli oluyor. tükenmez kalem lekesinin üzerine biraz limon kolonyası sıkın ve lekeye nüfuz etmesini bekleyin.
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