Tükenmez kalem lekesini anında yok eden tüyo : Üstelik kumaşa da zarar vermiyor

Özellikle küçük çocukların bulunduğu evlerde tükenmez kalem lekesi çok meşhurdur. Çocuklar nasıl bir zarar verdiklerinin farkında olmadan elbiseleri ya da koltuk örtülerini boyayabilir. Bu durumda can sıkıcı bir sonuç oluşsa da aslında önlemek çok basit.