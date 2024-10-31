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  4. Tükenmez kalem lekesini anında yok eden tüyo : Üstelik kumaşa da zarar vermiyor

Tükenmez kalem lekesini anında yok eden tüyo : Üstelik kumaşa da zarar vermiyor

Tükenmez kalemin bulaştığı pantolon, gömlek ya da koltuk örtülerini umutsuzca çamaşır makinesine atmaya gerek yok

Tükenmez kalem lekesini anında yok eden tüyo : Üstelik kumaşa da zarar vermiyor - Sayfa 1

Özellikle küçük çocukların bulunduğu evlerde tükenmez kalem lekesi çok meşhurdur. Çocuklar nasıl bir zarar verdiklerinin farkında olmadan elbiseleri ya da koltuk örtülerini boyayabilir. Bu durumda can sıkıcı bir sonuç oluşsa da aslında önlemek çok basit.

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Tükenmez kalem lekesini anında yok eden tüyo : Üstelik kumaşa da zarar vermiyor - Sayfa 2

TÜKENMEZ KALEM LEKESİNİN ANINDA UÇURUYOR

Tükenmez kalem lekesini çıkarmak için biraz limon kolonyası yeterli oluyor. tükenmez kalem lekesinin üzerine biraz limon kolonyası sıkın ve lekeye nüfuz etmesini bekleyin.

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Tükenmez kalem lekesini anında yok eden tüyo : Üstelik kumaşa da zarar vermiyor - Sayfa 3

NOT: Tükenmez kalem lekesine hızlı müdahale ederseniz çıkarmak daha kolay olacaktır.

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Tükenmez kalem lekesini anında yok eden tüyo : Üstelik kumaşa da zarar vermiyor - Sayfa 4

SAÇ SPREYİ KULLANANLAR DİKKAT

drycenter.com’daki bilgiye göre Saç spreyi ve su; tükenmez lekesi çıkarmada kullanılabilir, fakat böyle yaparak bir sorunu çözerken başka bir soruna davetiye çıkarabilirsiniz. Çünkü saç spreyi; alkol, reçineler ve lanolin gibi yağlar içerebilir.

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