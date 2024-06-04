Tükenmişlik sendromu nedir? Tükenmişlik sendromu evreleri!

Dördüncü evre

Dördüncü evrede ise, kişide büyük bir inançsızlık ve hayatına karşı heyecanının azalması gibi duygular gözlenir. Hayatında sadece maddi ve sosyal olarak güvence kurma zorunluluğu sebebiyle emek harcar. Hayat başarısı düşer ve sosyal olarak uzaklaşma durumu gözlenir.