Tükenmişlik sendromu nedir? Tükenmişlik sendromu evreleri!
Tükenmişlik sendromu, kişide yoğun ve sürekli olarak devam eden kaygının neden olduğu; bedensel, psikolojik ve bilişsel yorgunluk halidir. Peki tükenmişlik sendromunun evreleri nelerdir? İşte, tükenmişlik sendromu ile ilgili detaylar…
Tükenmişlik sendromunun evreleri nelerdir?
Tükenmişlik sendromunda dört evre vardır.
Birinci evre
Birinci evrede kişi çok hevesli ve heyecanlıdır. Gelecek planları yapar ve bunlar için elinden geldiğince çok çalışır.
İkinci evre
İkinci evrede kişinin hevesi ve heyecanı git gide azalır. Günlük hayatında karşısına çıkan küçük problemler bile büyük rahatsızlıklar duymasına sebep olur. İşinden ve hayatından aşama aşama tatmin olmamaya başlar ve bıkkınlık hisseder.
Üçüncü evre
Tükenmişlik sendromunun üçüncü evresinde, kişide hayatındaki yanlışların yoluna girmeyeceği ve insanların değişmeyeceği inancı oluşmaya başlar. Bu durum sonrasında kişi ya mücadele etmeye yönelik yeni yöntemler geliştirir veya direnç göstererek işleri daha zora sokma gibi davranışlarda bulunur.
Dördüncü evre
Dördüncü evrede ise, kişide büyük bir inançsızlık ve hayatına karşı heyecanının azalması gibi duygular gözlenir. Hayatında sadece maddi ve sosyal olarak güvence kurma zorunluluğu sebebiyle emek harcar. Hayat başarısı düşer ve sosyal olarak uzaklaşma durumu gözlenir.