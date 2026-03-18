Tüm ezberleri bozan bayram lezzeti: Kat kat ayrılan, şerbetini tam çeken gerçek ev baklavası tarifi
Hazır aldıklarınızı unutturacak, çıtırtısıyla hayran bırakacak gerçek ev baklavasına hazır mısınız? Şerbeti tam çeken, katları tek tek sayılan bu usta işi tarifle bayramın yıldızı siz olacaksınız. İşte, püf noktalarıyla ev yapımı baklava tarifi…
BAYRAM SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ: BAKLAVA
Bayram sofralarının ağır misafiri, geleneksel lezzetlerin şahı ev baklavası, doğru tekniklerle yapıldığında tam bir gastronomi şölenine dönüşüyor. İncecik açılan yufkaların arasına gizlenen bol ceviz içi, fırından yükselen o iştah açıcı tereyağı kokusu ve tam kıvamında hazırlanan şerbetin buluşmasıyla ortaya çıkan bu eşsiz tat, her lokmada çıtırtısıyla fark yaratıyor.
EV BAKLAVASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
HAMUR VE İÇ MALZEMELERİ
2 adet yumurta
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı sirke
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
İç harcı için ceviz içi ya da Antep fıstığı
AÇMA, ÜZERİ VE ŞERBET MALZEMELERİ
1 su bardağı mısır nişastası (açmak için)
1 su bardağı un (nişasta ile karıştırmak için)
1 su bardağı sıvı yağ (üzeri için)
1 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)
3,5 su bardağı toz şeker (şerbet için)
4,5 su bardağı su (şerbet için)
1-2 damla limon suyu