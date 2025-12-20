Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor: Yataklı kompartımanda iki kişi gidiş dönüş kaç TL oldu?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2025-2026 sezonu bilet fiyatlarını ilan etti. 22 Aralık 2025 Pazartesi başlayacak Turistik Doğu Ekspresi seferleri düşük ve yüksek dönem olarak 2 fiyatlandırmaya tabi tutuluyor. Seferler 1 Mart 2026’da sona erecek. Ankara-Kars seferlerinde 5 yıllık fiyat değişimi ne oldu?