Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor: Yataklı kompartımanda iki kişi gidiş dönüş kaç TL oldu?
Ankara-Kars Turistik Doğu Ekspresi seferleri 22 Aralık 2025 Pazartesi başlıyor. Masalsı bir manzarayla seyahat etmek için dünyanın en iyi tatil rotalarından biri olan Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 sezonu fiyatları ne kadar diye merak edenler arttı. 2020 yılından bu yana fiyatlardaki artış yüksek olurken, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının yıllar içindeki değişimini derledik. İki kişi gidiş-dönüş yataklı kompartımanda Doğu Ekspresi'nin biletleri ne kadar?
Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor. Ekim ayında ilan edilen fiyatlara göre, son yıllardaki enflasyondan bu masalsı turistik gezi de nasibini alanlardan oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2025-2026 sezonu bilet fiyatlarını ilan etti. 22 Aralık 2025 Pazartesi başlayacak Turistik Doğu Ekspresi seferleri düşük ve yüksek dönem olarak 2 fiyatlandırmaya tabi tutuluyor. Seferler 1 Mart 2026’da sona erecek. Ankara-Kars seferlerinde 5 yıllık fiyat değişimi ne oldu?
2020-21 sezonu Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları
2020-2021'de indirimli bilet almak için Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlü seferlerde farklı kesimlere indirim imkanları bulunuyor. İndirimsiz şekildeyse Ankara-Kars yönlü Turistik Doğu Ekspresi Yataklı Bilet Fiyatları tek yön için şu şekildeydi:
* Tam (tek kişi) 480 TL (Gidiş-dönüş 960 TL)
* Tam (iki kişi) 600 TL (Gidiş-dönüş 1.200 TL)
* Genç (tek kişi) 384 TL (Gidiş-dönüş 468 TL)
* Genç (iki kişi) 489 TL (Gidiş-dönüş 978 TL)
* 65 yaş üstü (tek kişi) 240TL (Gidiş-dönüş 480 TL)
* 65 yaş üstü (iki kişi) 300 TL (Gidiş-dönüş 600 TL)