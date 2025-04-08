Dünya Türk futbolcularını konuşuyor! A Milli Takım oyuncuları performansıyla damga vurdu
Dünya Türk futbolcularını konuşuyor! Milli yıldızlar performansıyla göz doldururken, yurt dışında forma giyen Kenan Yıldız, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu takımlarının başarısında önemli rol oynuyor. Arda Güler, Real Madrid’de düzenli forma şansı bulamasa da, A Milli Takım’ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor
Yurt dışında forma giyen Türk futbolcuların bir bölümü bu sezon önemli performans ortaya koyarken, bazıları da eski formunu bulmaya çalışıyor.
Avrupa'da ve son dönemde futbola yatırımlarıyla dikkati çeken Suudi Arabistan'da Türkiye'yi temsil eden milli yıldızların performansı mercek altına alındı.
UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselen A Milli Takım'ın oyuncuları kulüp takımlarında da performanslarıyla beğeni topluyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta Kenan Yıldız, Roma'da Zeki Çelik, Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ile Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral, Türk futbolunun bayrağını taşıyan yıldızlar arasında yer alıyor.
Uluslararası futbol kamuoyunun ilgiyle takip ettiği liglerde top koşturan milli oyuncuların performansı şöyle: