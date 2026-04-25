Türk kahvesi aç karnına mı içilir? İşte, Türk kahvesi içerken yapılan 10 kritik hata!

SABAH UYANIR UYANMAZ KAHVE İÇMEK KORTİZOLÜ BOZUYOR

Birçok insan güne zinde başlamak için gözünü açar açmaz kahve makinesine koşsa da bu alışkanlık biyolojik saatinize zarar verebilir. Vücudumuz uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde doğal bir uyanma hormonu olan kortizolü en yüksek seviyede salgılar. Bu süreçte dışarıdan kafein almak, vücudun doğal uyanma mekanizmasını tembelleştirerek sizi kafein bağımlısı haline getirir. Uzmanlar, kortizol seviyesinin düşmeye başladığı uyandıktan 1.5 - 2 saat sonrasını en ideal zaman dilimi olarak tanımlıyor. Bu sayede kahve, vücudun doğal ritmiyle çatışmak yerine ona destek vererek daha uzun süreli bir enerji sağlar.