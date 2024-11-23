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  4. Türk kahvesine karıştırınca hazmı kolaylaştırıyor; Ayrıca 1 tutamı bile ödemi atıyor

Türk kahvesine karıştırınca hazmı kolaylaştırıyor; Ayrıca 1 tutamı bile ödemi atıyor

Kahve Türk mutfağının olmazsa olmazıdır. Nefis köpüklü bir Türk kahvesi hazırlarken 1 tutam tarçın eklediğinizde sindirimi kolaylaştırıyor.

Türk kahvesine karıştırınca hazmı kolaylaştırıyor; Ayrıca 1 tutamı bile ödemi atıyor - Sayfa 1

Ev hanımlarının en sevdiği öğünlerden biri olan kahve molası Türk kahvesiyle bir başka güzel oluyor. Köpürtmek için soğuk suyla yapmak gerektiği gibi daha sağlıklı olması için de denenebilecek bazı yöntemler var.

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Türk kahvesine karıştırınca hazmı kolaylaştırıyor; Ayrıca 1 tutamı bile ödemi atıyor - Sayfa 2

1 TUTAMI ANINDA ETKİ EDİYOR

mocacocoffee.com’da yer alan bilgiye göre Türk kahvesine 1 tutam tarçın eklemek sindirimi kolaylaştırıyor. Ayrıca kan şekerini de dengeleyen tarçınlı Türk kahvesi ödemi de vücuttan atıyor.

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Türk kahvesine karıştırınca hazmı kolaylaştırıyor; Ayrıca 1 tutamı bile ödemi atıyor - Sayfa 3
  • İnsülin seviyesini stabil hale getiren tarçınlı kahve, kişinin tatlı tüketme isteğini azaltır. Böylelikle kilo verme edimi daha kolay hale gelecektir.
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Türk kahvesine karıştırınca hazmı kolaylaştırıyor; Ayrıca 1 tutamı bile ödemi atıyor - Sayfa 4
  • Kahve ve tarçın, doğal birer idrar söktürücüdür. Vücuttan toksinlerin atılmasını kolaylaştıran bu kahve, ödem oluşumunun azalmasını sağlar.
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