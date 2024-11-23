Türk kahvesine karıştırınca hazmı kolaylaştırıyor; Ayrıca 1 tutamı bile ödemi atıyor
Kahve Türk mutfağının olmazsa olmazıdır. Nefis köpüklü bir Türk kahvesi hazırlarken 1 tutam tarçın eklediğinizde sindirimi kolaylaştırıyor.
Ev hanımlarının en sevdiği öğünlerden biri olan kahve molası Türk kahvesiyle bir başka güzel oluyor. Köpürtmek için soğuk suyla yapmak gerektiği gibi daha sağlıklı olması için de denenebilecek bazı yöntemler var.
1 TUTAMI ANINDA ETKİ EDİYOR
mocacocoffee.com’da yer alan bilgiye göre Türk kahvesine 1 tutam tarçın eklemek sindirimi kolaylaştırıyor. Ayrıca kan şekerini de dengeleyen tarçınlı Türk kahvesi ödemi de vücuttan atıyor.
- İnsülin seviyesini stabil hale getiren tarçınlı kahve, kişinin tatlı tüketme isteğini azaltır. Böylelikle kilo verme edimi daha kolay hale gelecektir.