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  4. Türk kahvesini gürül gürül köpürten tüyo; Bir fincan kahve için cezveye eklemek yetiyor

Türk kahvesini gürül gürül köpürten tüyo; Bir fincan kahve için cezveye eklemek yetiyor

Türk kahvesini sabun gibi köpürtmek istiyorsanız bilmeniz gereken tüyo.

Türk kahvesini gürül gürül köpürten tüyo; Bir fincan kahve için cezveye eklemek yetiyor - Sayfa 1

Türk kahvesi sadece ev hanımlarının değil ofis çalışanlarının da gözdesidir. Günün her vakti afiyetle tüketilen Türk kahvesi besin değeri açısından da çok faydalıdır.

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Türk kahvesini gürül gürül köpürten tüyo; Bir fincan kahve için cezveye eklemek yetiyor - Sayfa 2

Sade Türk kahvesinin zihin açıklığı vermesi etkisi bilinir. Bağ ağrısını da hafifleten Türk kahvesi depresyona karşı da çok iyi ve etkilidir.

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Türk kahvesini gürül gürül köpürten tüyo; Bir fincan kahve için cezveye eklemek yetiyor - Sayfa 3

Bu nedenle günün her vakti Türk kahvesi tüketilir. Özellikle de sadesi çok etkili ve faydalıdır. Durum böyleyken Türk kahvesini yapmak için geriye kalan tek şey lezzeti ve köpürmesi…

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Türk kahvesini gürül gürül köpürten tüyo; Bir fincan kahve için cezveye eklemek yetiyor - Sayfa 4

Türk kahvesini köpürtmek ve lezzetini artırmak için ne yapmak gerekiyor. İşte adım adım tarifi…

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