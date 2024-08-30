Türk kahvesini gürül gürül köpürten tüyo; Bir fincan kahve için cezveye eklemek yetiyor
Türk kahvesini sabun gibi köpürtmek istiyorsanız bilmeniz gereken tüyo.
Türk kahvesi sadece ev hanımlarının değil ofis çalışanlarının da gözdesidir. Günün her vakti afiyetle tüketilen Türk kahvesi besin değeri açısından da çok faydalıdır.
Sade Türk kahvesinin zihin açıklığı vermesi etkisi bilinir. Bağ ağrısını da hafifleten Türk kahvesi depresyona karşı da çok iyi ve etkilidir.
Bu nedenle günün her vakti Türk kahvesi tüketilir. Özellikle de sadesi çok etkili ve faydalıdır. Durum böyleyken Türk kahvesini yapmak için geriye kalan tek şey lezzeti ve köpürmesi…
Türk kahvesini köpürtmek ve lezzetini artırmak için ne yapmak gerekiyor. İşte adım adım tarifi…