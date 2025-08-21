Türk mutfağı 7 yemekle zirvede! Dünyanın en iyi 50 hamur işi belli oldu
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025 yılına damga vuran lezzetleri açıkladı. Platform, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından geleneksel tarifleri değerlendirerek ‘Dünyanın En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi’ listesini paylaştı. Türkiye, 7 yemeğiyle listeye damga vurdu.
TasteAtlas’ın listesinde Balkan ülkelerinin yanı sıra Türkiye’nin zengin börek çeşitliliği öne çıkarken; Yunanistan’dan Spanakopita ve Tiropita, Latin Amerika’dan farklı Empanada türleri ile Fransa’dan Gougères de dikkat çeken lezzetler arasında yer aldı.
Öte yandan Türkiye’den 7 yemek listeye damga vurdu. Türk yemekleri arasında en üst sırada 8. basamaktaki Paçanga böreği (4.4 puan) yer aldı. Paçanga böreğini 30. sıra ile sigara böreği, 32. sıra ile kol böreği, 33. sıra ile çiğ börek takip etti.