Türk şeflerden ilginç lezzet! Ahtapotun da dönerini yaptılar
Simit levrek ve orkinos dönerinden sonra şimdi de ahtapot döneri çıktı. Döneriyle meşhur Ankara'da iki şef, ahtapottan döner takarak ilginç bir lezzete imza attı. Şefler sosyal medyada paylaştıkları videolarla da viral oldu.
Döneri ile ünlü başkentte deniz ürünleri restoranı işleten iki şef kardeş, ahtapottan döner yaptı. Deniz mahsulleri restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, menülerine ahtapot dönerini ekledi.
Simit levrek ve orkinos dönerinden sonra ahtapot döneri
Restoranlarında Türk kültürüne ait yemekleri deniz ürünleri ile uyumlu hale getiren şef kardeşler, levrek şiş, simit levrek ve orkinos dönerinden sonra ahtapot döneri müşterilerin beğenisine sundu.
Lezzet denemeleri işe yaradı
Ahtapotları önce kaynar suyun içinde beklettikten sonra döner tezgahında özel tereyağlı sosu ile hazırlayan Gezen kardeşler, yaptıkları denemeden başarılı sonuç aldı.
Balık döneri ile tutulmuşlardı
Özellikle son yıllarda çektikleri farklı yemek videoları ile sosyal medyada viral olduklarını dile getiren Mehmet Şef, “Çok güzel tepkiler ve yorumlar aldık. En son balık dönerimiz ile Türkiye'nin gündemine oturmuştuk. Bunun üzerine daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya ahtapot döneri yapma fikri çıktı. Bunu da uygulayıp müşterilerimize servis ediyoruz” ifadelerini kullandı.