Türk vatandaşa vizesiz ülke sayısı 100 oldu: Artık sadece kimlikle girilebilecek
Türk vatandaşların yurt dışındaki sınırları yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Vize sorunu halen çok talep edilen ülkelerde devam etse de, bir ülke daha kısa süre önce vize zorunluluğunu vatandaşlarımıza kaldırdı.
Vize sorunu, Türk vatandaşları olarak en çok sorun yaşadığımız durumlardan biri. Adını bile bilmediğimiz çoğu ülkeye sadece kimlikle girebiliyorken, ne yazık ki bazı ülkelere vize başvurusu yapsak bile girişte sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ancak günden güne girebileceğimiz ülke sayısı da artmaya devam ediyor.
Son olarak bir ülke daha, vatandaşlarımızın ziyaret edebilmesi için büyük bir kolaylık sağlayarak vize zorunluluğunu kaldırdı.
Güney Asya'nın turizm cenneti Sri Lanka, seyahatseverleri sevindirecek önemli bir karara imza attı. Sri Lanka, 25 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Türk vatandaşlarından talep ettiği 50 dolarlık turistik giriş ücretini tamamen kaldırdı. Bu sayede Türk pasaportu sahiplerinin seyahat planlarını kolaylaştırırken, vizesiz gidilebilen ülke sayısını da önemli ölçüde artırdı.