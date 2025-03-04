Türkiye, Avrupa'da bakın kaçıncı sırada! Orduya en çok para harcayan ülkeler listesi belli oldu
Dünyada yaşanan krizler, savaşların ardından küresel askeri harcamalar yükselirken Avrupa ülkelerinin savunma harcamaları belli oldu.
Ukrayna'ya desteğini durdurma kararı alan ABD, Avrupa ülkelerine de baskı yaparken, bu durum kıtanın güvenliği konusunda endişeleri artırıyor. CNBC-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre ABD'nin desteği azalırken Avrupa'yı kim koruyacak sorusu gündeme geldi.
İşte Avrupa'nın en güçlü orduları ve harcanan paralar...
37- Karadağ
Avrupa kıtasında 2025 yılında savunma bütçesi en düşük olan ülke Karadağ oldu. Balkan ülkesi 2025 yılında savunmasına sadece 148 milyon dolarlık bir harcama gerçekleştirecek. Dünyanın en güçlü orduları listesinde ise Karadağ 127. sırada yer alıyor.
36- Kosova
Sırbistan sınırında birçok çatışmaya ev sahipliği yapan Kosova, 2025 yılında 261 milyon dolarlık savunma yatırımı ile birlikte Avrupa'da 36. sırada yer alıyor. Kosova ordusu dünyanın en güçlü orduları arasında 141. sırada yer alırken, bu alanda Avrupa ülkeleri arasında ise son sırada.