Türkiye, Avrupa'da bakın kaçıncı sırada! Orduya en çok para harcayan ülkeler listesi belli oldu

37- Karadağ

Avrupa kıtasında 2025 yılında savunma bütçesi en düşük olan ülke Karadağ oldu. Balkan ülkesi 2025 yılında savunmasına sadece 148 milyon dolarlık bir harcama gerçekleştirecek. Dünyanın en güçlü orduları listesinde ise Karadağ 127. sırada yer alıyor.