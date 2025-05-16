Türkiye bakın kaçıncı sırada? Avrupa’da en çok çalışan ülkeler açıklandı: Maaşları gören inanamadı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Eurostat tarafından yayımlanan güncel veriler, Avrupa ülkelerinin haftalık ortalama çalışma süresi ile kazanç düzeylerini karşılaştırmalı olarak ortaya koydu. Rapor, ülkeler arasındaki iş gücü verimliliği, gelir dağılımı ve çalışma koşulları farklılıklarını gözler önüne serdi. Özellikle kısa çalışma saatlerine rağmen yüksek gelir elde eden ülkeler dikkat çekerken, uzun mesai sürelerine rağmen düşük gelir düzeylerinin olduğu ülkeler de listede yer aldı.

İşte en az çalışan 10 ülke...