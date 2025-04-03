Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyada en fazla boşanan ülkeler açıklandı: İlk sıra şaşırttı
Divorce kaynaklı ajans tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda, boşanma oranlarının en yüksek olduğu ülkeler sıralandı. Türkiye'nin listedeki sırası dikkatleri çekti.
Modern toplumlarda evlilik ve aile yapısındaki değişiklikler, boşanma oranlarındaki artışı tetikleyen önemli etkenler arasında yer alıyor. Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerin evlilik ilişkileri üzerindeki etkisi giderek daha belirgin hale gelmişken, boşanma oranlarındaki yükseliş de bu değişimlerin bir sonucu olarak öne çıkıyor.
Divorce verilerine göre, dünyanın en fazla boşanma oranına sahip 30 ülkesi sıralandı. Bu araştırma, küresel çapta evlilik ve boşanma dinamiklerinin nasıl evrildiğine dair önemli ipuçları sunuyor.
İşte boşanma oranının en yüksek olduğu ülkeler...