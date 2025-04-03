Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyada en fazla boşanan ülkeler açıklandı: İlk sıra şaşırttı

Modern toplumlarda evlilik ve aile yapısındaki değişiklikler, boşanma oranlarındaki artışı tetikleyen önemli etkenler arasında yer alıyor. Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerin evlilik ilişkileri üzerindeki etkisi giderek daha belirgin hale gelmişken, boşanma oranlarındaki yükseliş de bu değişimlerin bir sonucu olarak öne çıkıyor.