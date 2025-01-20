Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: İlk sıra herkesi şaşırttı

Dünyanın en güçlü donanmalarına ilişkin liste, yeniden güncellendi. Askeri güç verilerini detaylı bir şekilde analiz eden ABD merkezli Global Firepower, 2025 yılı için yeni listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamlı değerlendirme, ülkelerin donanma kapasitelerini çeşitli kriterler çerçevesinde ele alarak, dünya çapında hangi ülkelerin deniz kuvvetleri alanında öne çıktığını ortaya koyuyor.