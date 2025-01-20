Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı: İlk sıra herkesi şaşırttı
ABD merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı raporunda birçok kritere göre yapılan değerlendirme sonucunda dünyanın en güçlü donanmalarına sahip ülkeler belli oldu.
Dünyanın en güçlü donanmalarına ilişkin liste, yeniden güncellendi. Askeri güç verilerini detaylı bir şekilde analiz eden ABD merkezli Global Firepower, 2025 yılı için yeni listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamlı değerlendirme, ülkelerin donanma kapasitelerini çeşitli kriterler çerçevesinde ele alarak, dünya çapında hangi ülkelerin deniz kuvvetleri alanında öne çıktığını ortaya koyuyor.
Liste, deniz kuvvetlerinin büyüklüğü, gemi çeşitliliği, teknolojik yenilikler, operasyonel kapasite, lojistik destek ağları ve stratejik konuşlanma gibi birçok faktörü dikkate alarak oluşturuldu.
Global Firepower’ın bu yeni sıralamasında, küresel denizcilik gücünde geleneksel lider konumundaki ülkelerin yanı sıra, yükselen güçlerin de dikkat çekici bir şekilde ön plana çıktığı görülüyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya gibi büyük güçler, donanmalarının kapsamlı kapasitesi ve stratejik önemiyle listede üst sıralarda yer alırken, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler de denizcilik kapasitelerini artırarak sıralamada dikkat çeken pozisyonlara yükseldi.
İşte dünyanın en güçlü donanmaları...