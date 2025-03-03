Türkiye bakın kaçıncı sırada! Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi açıkladı
ABD merkezli Global Firepower tarafından 60 bine yakın faktör baz alınarak yapılan araştırma sonucunda dünyanın en güçlü orduları belli oldu.
Türkiye, savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla küresel ölçekte dikkat çekerken, askeri gücüyle de en üst sıralarda yer alıyor. Son yıllarda yerli ve milli savunma projeleriyle öne çıkan Türkiye, dünyada "oyun kurucu" konumuna ulaştı.
Peki Türkiye dünyada kaçıncı sırada?
İşte dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi...
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