Türkiye bakın kaçıncı sırada! Dünyanın kanser haritası belirlendi: Kanserin en çok olduğu ülkeler...
World Population Review tarafından yapılan araştırma sonucunda dünyanın kanser haritası çıkarıldı. Verilerine göre dünyada kanser hastalığının en çok odluğu ülkeler ortaya çıktı.
Kanser, hücrelerin anormal şekilde kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıkan ve vücudun işleyişini bozabilen bir hastalıktır. Farklı doku ve organlarda gelişebilen kanserin 100'den fazla türü bulunmaktadır. Deri, organlar, dokular ve kan hücreleri dahil olmak üzere neredeyse her hücre tipinde görülebilir.
Araştırmalara göre, erkekler kadınlara kıyasla kansere yakalanma açısından yaklaşık yüzde 20 daha yüksek risk taşımakta ve çoğu kanser türünde daha yüksek oranlara sahip olmaktadır.
Kanser, kardiyovasküler hastalıkların ardından dünya genelinde en sık görülen ikinci ölüm nedenidir. Her altı ölümden biri kanserle ilişkilidir. Yapılan analizler, sigara kullanımı, obezite ve alkol tüketimi gibi yaşam tarzı faktörlerinin kanser vakalarını artırdığına işaret ederken, yüksek gelirli ülkelerde bu faktörlerin etkisinin daha belirgin olduğu belirtilmektedir.
World Population Review verilerine göre, dünyada en fazla kanser hastasının bulunduğu ülkeler...