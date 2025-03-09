Türkiye bakın kaçıncı sırada! Dünyanın kanser haritası belirlendi: Kanserin en çok olduğu ülkeler...

Kanser, kardiyovasküler hastalıkların ardından dünya genelinde en sık görülen ikinci ölüm nedenidir. Her altı ölümden biri kanserle ilişkilidir. Yapılan analizler, sigara kullanımı, obezite ve alkol tüketimi gibi yaşam tarzı faktörlerinin kanser vakalarını artırdığına işaret ederken, yüksek gelirli ülkelerde bu faktörlerin etkisinin daha belirgin olduğu belirtilmektedir.

World Population Review verilerine göre, dünyada en fazla kanser hastasının bulunduğu ülkeler...