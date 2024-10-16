Türkiye, deprem risk grubu bakımından kaça ayrılır?
Deprem, yer kabuğundaki bir fay hattı boyunca tektonik plakalar arasındaki hareketin neden olduğu şiddetli ve ani bir yer sarsıntısıdır. Peki, depremler nasıl oluşur? İşte, depreme dair detaylar...
Deprem nedir?
Sismik dalgaların Dünya'nın kayaçları arasından geçmesiyle oluşan ani yer sarsıntısına "deprem" denir. Depremler, Dünya kabuğundan sismik dalgalar şeklinde büyük miktarda enerji salındığında meydana gelir. Dalgalar, merkez üssü olarak bilinen stres kaynağından dışarı doğru yayılır ve yüzeye ulaştıklarında altyapıya anlatılamaz zararlar verebilir.
Deprem dalgaları
Deprem dalgaları, daha yaygın olarak sismik dalgalar olarak bilinir. Bir deprem tarafından üretilen ve Dünya'nın içinde veya yüzeyi boyunca yayılan titreşimlerdir. Dört ana elastik dalga türü vardır: ikisi, birincil ve ikincil dalgalar, Dünya içinde hareket ederken, diğer ikisi, yüzey dalgaları olarak adlandırılan Rayleigh ve Love dalgaları, yüzeyi boyunca hareket eder. Ek olarak, sismik dalgalar patlamalar tarafından yapay olarak üretilebilir.
Öncü şok ve artçı şok nedir?
"Öncü şok" ve "artçı şok" önemli terimlerdir. Öncü şoklar, aynı yerde daha büyük depremlerden önce gelen depremlerdir. Artçı şoklar ise, daha büyük bir ana şoktan sonraki günlerde veya yıllarda aynı genel alanda meydana gelen daha küçük depremlerdir.
Deprem çeşitleri nelerdir?
İki tür deprem vardır. Bunlar, tektonik ve volkanik depremlerdir. Tektonik depremler, faylar ve levha sınırları boyunca ani hareketlerle üretilir. Aktif volkanların altında yükselen lav veya magma tarafından oluşturulan depremlere ise volkanik depremler denir.