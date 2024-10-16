Türkiye, deprem risk grubu bakımından kaça ayrılır?

Deprem dalgaları

Deprem dalgaları, daha yaygın olarak sismik dalgalar olarak bilinir. Bir deprem tarafından üretilen ve Dünya'nın içinde veya yüzeyi boyunca yayılan titreşimlerdir. Dört ana elastik dalga türü vardır: ikisi, birincil ve ikincil dalgalar, Dünya içinde hareket ederken, diğer ikisi, yüzey dalgaları olarak adlandırılan Rayleigh ve Love dalgaları, yüzeyi boyunca hareket eder. Ek olarak, sismik dalgalar patlamalar tarafından yapay olarak üretilebilir.