Türkiye kavruluyor: Hipertermi tehlikesi kapımızda! Hipertermiye karşı neler yapmalıyız?

3-) ISI ÇARPMASI (GÜNEŞ ÇARPMASI)

Hiperterminin en tehlikeli ve acil müdahale gerektiren aşamasıdır. Halk arasında genellikle "güneş çarpması" olarak bilinir. Bu durumda vücudun kendi kendini soğutma mekanizmaları tamamen çökmüştür. Vücut ısısı 40°C'nin üzerine çıkarak tehlikeli seviyelere ulaşır. Cilt sıcak ve kuru olabilir (ancak aşırı terleme de devam edebilir), bilinç bulanıklığı, oryantasyon bozukluğu, şuur kaybı, halüsinasyonlar, nöbetler ve hatta koma hali ortaya çıkabilir. Bu durum, beyin ve diğer hayati organlarda kalıcı hasara yol açabileceği gibi, ne yazık ki tedavi edilmediği takdirde ölümcül de olabilir. Isı çarpması durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Servis aranmalı ve tıbbi yardım beklenmelidir.