Türkiye kavruluyor: Hipertermi tehlikesi kapımızda! Hipertermiye karşı neler yapmalıyız?
Türkiye, son yılların en bunaltıcı ve yakıcı sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Termometreler adeta alarm zilleri çalarcasına rekor seviyeleri gösterirken, atmosferdeki nem oranı da hissedilen sıcaklığı daha da artırıyor. Bu kavurucu günlerde, uzmanlar görünmez ve sessiz bir tehlike olan hipertermiye karşı ısrarla uyarıyor. Vücut ısısının normal fizyolojik sınırların üzerine çıkarak hayati fonksiyonları olumsuz etkilemesi durumu olan hipertermi, özellikle bu dönemde, hepimiz için ciddi ve yaşamı tehdit eden bir risk taşıyor.
VÜCUDUNUZDAN GELEN SİNYALLERE KULAK VERİN! HİPERTERMİ EVRELERİ NELERDİR?
Hipertermi, birdenbire ortaya çıkabilen ve kesinlikle hafife alınmaması gereken, sinsi belirtilerle kendini gösterme eğilimindedir. İlk aşamalarda hissedilen semptomlar genellikle daha hafif olsa da, göz ardı edildiğinde hızla ilerleyebilir.
1-) ISI KRAMPLARI
Aşırı terleme sonucunda vücudun tuz ve su dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan bu durum, genellikle karın, kol ve bacak kaslarında ağrılı spazmlar şeklinde kendini gösterir. Genellikle aşırı fiziksel aktivite sonrası görülebilir.
2-) ISI BİTKİNLİĞİ
Vücudunuzun size gönderdiği daha ciddi bir uyarı sinyalidir. Yoğun terleme, aşırı yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı ve ciltte solgunluk, serin ve nemli bir his gibi belirtilerle kendini gösterir. Kişinin bilinci genellikle açıktır ancak bitkin düşmüştür. Vücut ısısı normal veya hafifçe yüksek olabilir, ancak müdahale edilmezse hızla ısı çarpmasına ilerleyebilir.
3-) ISI ÇARPMASI (GÜNEŞ ÇARPMASI)
Hiperterminin en tehlikeli ve acil müdahale gerektiren aşamasıdır. Halk arasında genellikle "güneş çarpması" olarak bilinir. Bu durumda vücudun kendi kendini soğutma mekanizmaları tamamen çökmüştür. Vücut ısısı 40°C'nin üzerine çıkarak tehlikeli seviyelere ulaşır. Cilt sıcak ve kuru olabilir (ancak aşırı terleme de devam edebilir), bilinç bulanıklığı, oryantasyon bozukluğu, şuur kaybı, halüsinasyonlar, nöbetler ve hatta koma hali ortaya çıkabilir. Bu durum, beyin ve diğer hayati organlarda kalıcı hasara yol açabileceği gibi, ne yazık ki tedavi edilmediği takdirde ölümcül de olabilir. Isı çarpması durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Servis aranmalı ve tıbbi yardım beklenmelidir.