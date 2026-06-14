Türkiye, krizden kazançlı çıktı! Milyar dolarlık değeri var, 4’ünden sadece 1’i uçabiliyor

F-35 filosunun mevcudu son birkaç yılda iki kattan fazla artarak 800 uçağın üzerine çıktı. Ancak bu hızlı büyüme, yedek parça tedarik zincirini ve bakım altyapısını kelimenin tam anlamıyla çökertti. Öte yandan, korozyon sorunları ve bitmek bilmeyen yazılım krizleri de cabası. Pratt & Whitney motor konusunda hedefleri tuttursa da, ana üretici Lockheed Martin parça yetiştiremiyor. Dolayısıyla bu da, milyarlık jetlerin en basit arızalarda bile aylarca parça beklemesi anlamına geliyor.