Türkiye, krizden kazançlı çıktı! Milyar dolarlık değeri var, 4’ünden sadece 1’i uçabiliyor
F-35’lerle ilgili ilginç bir rapor paylaşıldı.ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi (GAO) raporuna göre, F-35 filosunun sadece %25'i tam görev yapabiliyor. Öyle ki ortaya çıkan veriler, Türkiye’nin bu programdan çıkarılmasını daha kârlı bir hamle olarak gösteriyor.
Türkiye, savunma sanayide kendi elini güçlendirirken dışa bağımlılığını da sürdürüyor. Yıllardır beklediğimiz F-35 projesi rafa kaldırıldı, ancak dünyanın en büyük savunması olarak bilinen F-35’lerle ilgili şaşırtan veriler paylaşıldı.
Dünyanın dört bir yanında satılan F-35 savaş uçakları, yaşadığı sorunlarla yıllardır krizde. Öyle ki sorunun temelinde; GAO raporuna göre, içinden çıkılmaz bir hal alan lojistik ve bakım krizi yatıyor.
F-35 filosunun mevcudu son birkaç yılda iki kattan fazla artarak 800 uçağın üzerine çıktı. Ancak bu hızlı büyüme, yedek parça tedarik zincirini ve bakım altyapısını kelimenin tam anlamıyla çökertti. Öte yandan, korozyon sorunları ve bitmek bilmeyen yazılım krizleri de cabası. Pratt & Whitney motor konusunda hedefleri tuttursa da, ana üretici Lockheed Martin parça yetiştiremiyor. Dolayısıyla bu da, milyarlık jetlerin en basit arızalarda bile aylarca parça beklemesi anlamına geliyor.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre milyarlarca dolarlık F-35 programı devasa lojistik ve mali krizlerle boğuşurken, daha önce programdan çıkarılan Türkiye’nin attığı adımlar Washington’da yakından takip ediliyor. Nitekim ABD Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Emekli Korgeneral David A. Deptula, geçtiğimiz aylarda katıldığı havacılık toplantısında Türkiye'nin Eurofighter Typhoon hamlesine değinerek çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.