Türkiye listede bakın kaçıncı sırada! Dünyanın en büyük silah satıcıları açıklandı: İşte liste...
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan son veriler küresel silah ihracatında söz sahibi olan 15 ülkeyi ortaya koydu.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2024 sonu itibarıyla dünyanın en büyük savunma sanayii ihracatçılarını açıkladı. SIPRI verilerine göre Türkiye'nin küresel ihracattaki payı son 5 yılda yüzde 103 yükseldi.
İşte dünyanın en büyük silah ihracatçıları...
1 | 16