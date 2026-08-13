Türkiye sınırına kadar geldi: Hızla yayılan virüs için alarm verildi
Dünya yeni virüslerle karşı karşıya ve bunlardan biri hızla yayılıyor. Komşu ülke Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakaları hızla artıyor. Uzmanlardan acil uyarı geldi.
Yunanistan'da sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Batı Nil virüsü vakalarındaki artış, yetkilileri ve halkı derin bir endişeye sevk ediyor.
Özellikle başkent Atina'yı da içine alan Attika bölgesinde görülen vaka sayılarındaki yükseliş, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Peki, bu durum ülkemiz için ne anlama geliyor? Uzmanlar sıcak hava dalgaları, yüksek nem oranları ve durgun su birikintilerinin sivrisinek popülasyonunu artırarak virüsün yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çekti.
Edinilen bilgilere göre Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Theodoros Vasilakopoulos, Batı Nil virüsünün başta Attika olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde görüldüğünü açıkladı.