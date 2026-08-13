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  4. Türkiye sınırına kadar geldi: Hızla yayılan virüs için alarm verildi

Türkiye sınırına kadar geldi: Hızla yayılan virüs için alarm verildi

Dünya yeni virüslerle karşı karşıya ve bunlardan biri hızla yayılıyor. Komşu ülke Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakaları hızla artıyor. Uzmanlardan acil uyarı geldi.

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Türkiye sınırına kadar geldi: Hızla yayılan virüs için alarm verildi - Sayfa 1

Yunanistan'da sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Batı Nil virüsü vakalarındaki artış, yetkilileri ve halkı derin bir endişeye sevk ediyor.

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Türkiye sınırına kadar geldi: Hızla yayılan virüs için alarm verildi - Sayfa 2

 Özellikle başkent Atina'yı da içine alan Attika bölgesinde görülen vaka sayılarındaki yükseliş, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Peki, bu durum ülkemiz için ne anlama geliyor? Uzmanlar sıcak hava dalgaları, yüksek nem oranları ve durgun su birikintilerinin sivrisinek popülasyonunu artırarak virüsün yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çekti. 

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Türkiye sınırına kadar geldi: Hızla yayılan virüs için alarm verildi - Sayfa 3

Edinilen bilgilere göre Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Theodoros Vasilakopoulos, Batı Nil virüsünün başta Attika olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde görüldüğünü açıkladı.

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Türkiye sınırına kadar geldi: Hızla yayılan virüs için alarm verildi - Sayfa 4

Vasilakopoulos, virüsün Yunanistan'da 2010’dan bu yana endemik olarak görüldüğünü, sivrisineklerin virüsü yabani kuşlardan alarak insanlara taşıdığını belirtti.

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