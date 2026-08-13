Türkiye sınırına kadar geldi: Hızla yayılan virüs için alarm verildi

Özellikle başkent Atina'yı da içine alan Attika bölgesinde görülen vaka sayılarındaki yükseliş, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Peki, bu durum ülkemiz için ne anlama geliyor? Uzmanlar sıcak hava dalgaları, yüksek nem oranları ve durgun su birikintilerinin sivrisinek popülasyonunu artırarak virüsün yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çekti.