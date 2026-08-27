Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar arasına girmişlerdi. Ünlü gruptan hayranlarını üzen paylaşım

Bu kez de Dünyadan Uzak (Grubun çıkış şarkısı ve en çok dinlenen eserlerinden biri), Aşığın Kaderi, Canıma Minnet, Yalanı Bırak, Adımız Ayyaş gibi şarkılarıyla milyonlara hitap eden Sakiler grubu, ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.