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  4. Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar arasına girmişlerdi. Ünlü gruptan hayranlarını üzen paylaşım

Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar arasına girmişlerdi. Ünlü gruptan hayranlarını üzen paylaşım

Türkiye’de bir dönem trend müzikler arasında esip gürleyen ünlü müzik grubu, hayranlarını şaşkına çeviren paylaşım yaptı.

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Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar arasına girmişlerdi. Ünlü gruptan hayranlarını üzen paylaşım - Sayfa 1

Türk müzik dalında önemli bir başarı yakalamış gruplardan Sakiler, hayranlarını şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

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Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar arasına girmişlerdi. Ünlü gruptan hayranlarını üzen paylaşım - Sayfa 2

Daha önce Köfn ve Adamlar grubunun birbirinden ayrılmalarını açıklamaları sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

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Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar arasına girmişlerdi. Ünlü gruptan hayranlarını üzen paylaşım - Sayfa 3

Bu kez de Dünyadan Uzak (Grubun çıkış şarkısı ve en çok dinlenen eserlerinden biri), Aşığın Kaderi, Canıma Minnet, Yalanı Bırak, Adımız Ayyaş gibi şarkılarıyla milyonlara hitap eden Sakiler grubu, ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.

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Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar arasına girmişlerdi. Ünlü gruptan hayranlarını üzen paylaşım - Sayfa 4

Alternatif arabesk şarkılarıyla akıllara kazınan Sakiler grubunun gitaristi Yücel Girgin, sosyal medya hesabından bu konuya  ilişkin şu ifadelere yer verdi:

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