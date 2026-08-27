Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar arasına girmişlerdi. Ünlü gruptan hayranlarını üzen paylaşım
Türkiye’de bir dönem trend müzikler arasında esip gürleyen ünlü müzik grubu, hayranlarını şaşkına çeviren paylaşım yaptı.
Türk müzik dalında önemli bir başarı yakalamış gruplardan Sakiler, hayranlarını şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.
Daha önce Köfn ve Adamlar grubunun birbirinden ayrılmalarını açıklamaları sosyal medyada yankı uyandırmıştı.
Bu kez de Dünyadan Uzak (Grubun çıkış şarkısı ve en çok dinlenen eserlerinden biri), Aşığın Kaderi, Canıma Minnet, Yalanı Bırak, Adımız Ayyaş gibi şarkılarıyla milyonlara hitap eden Sakiler grubu, ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.