Türkiye’de görülmesi gereken 20 yer; 3. sıra listeye son yıllarda girdi!
Türkiye’de ziyaret edilmesi ve muhakkak görülmesi gereken 20 yer listelendi.
Türkiye, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çeken önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.
Ülkenin dört bir yanında hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken benzersiz manzaralar, köklü geçmişin izlerini taşıyan yapılar ve farklı deneyimler sunan rotalar bulunuyor.
Tatil planı yapanlar için çeşitli alternatifler sunan Türkiye, yılın her döneminde keşfedilecek yeni noktalar ve keyifli aktiviteler vadediyor.