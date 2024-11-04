Türkiye'de üretiliyor, turistler akın akın geliyor! Protein değeri yumurtayı bile tahtından etti
Tüm dünya genelinde yerel ve yöresel lezzetlere olan ilgi artmayı sürdürüyor. Bu da ürünlerinden tekrardan keşfedilmesini sağlıyor. Karaman'da üretimi yapılan yöresel peynir, turistleri akın akın Divle'ye çekiyor
Tuz oranı, aroması ve zengin besin değeriyle dikkat çeken Divle Obruk peyniri, tüm bu özelliklerinin yanı sıra faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Son yapılan incelemelere göre, yöresel lezzet Divle Obruk Peynirinin içeriğindeki besin değerinin yumurtadan bile fazla olduğunu ortaya koydu.
KENDİNE HAS SÜREÇLERDEN GEÇİYOR
Karaman Divle Obruk Peyniri, Karaman yöresine ait koyun sütünden elde edilen ve hususi bir mayalama sürecinden geçen peynir türüdür. Yerel tekniklerle olgunlaştırılması ve natürel şartlarda dinlendirilmesi, bu özel peynire apayrı bir lezzet ve yüksek probiyotik kazanımları sağlıyor.
PROTEİNDE YUMURTAYI TAHTINDAN ETTİ
Protein bakımından en zengin besinlerin başında yumurta gelir. Gerçekleştirilen incelemeler Divle Obruk peynirinin protein, probiyotik ve vitamin bakımından çok daha fazla değerlere sahip olduğunu gösteriyor. Bilhassa laktozsuz ürünleri tercih edenler için iyi bir alternatif sunan Divle Obruk peyniri, benzersiz lezzetinin yanı sıra sağlık faydalarıyla da kahvaltılarım vazgeçilmezi olmaya aday.