Türkiye'de üretiliyor, turistler akın akın geliyor! Protein değeri yumurtayı bile tahtından etti

Tuz oranı, aroması ve zengin besin değeriyle dikkat çeken Divle Obruk peyniri, tüm bu özelliklerinin yanı sıra faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Son yapılan incelemelere göre, yöresel lezzet Divle Obruk Peynirinin içeriğindeki besin değerinin yumurtadan bile fazla olduğunu ortaya koydu.