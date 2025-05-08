Türkiye'den sadece 3 şehir listede! Dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı: Zirvedeki ülke Avrupa'dan
Her yıl dünyadaki kentlerin yaşam kalitesi odaklı verilerle değerlendirildiği Mutlu Şehir Endeksi’nin 2025 sonuçları açıklandı. Bu yılki raporda Türkiye'den 3 şehir yer alırken, zirvedeki ülke Avrupa'dan çıktı.
Şehirler; yönetişim, ekonomi, çevre, sağlık, ulaşım ve kapsayıcılık gibi alanlardaki performanslarına göre değerlendirildi. Bu yılki rapor, şehir yaşamına dair farklı beklentilere sahip kesimlerin ihtiyaçlarını merkeze alan uygulamaların önemine dikkat çekti. Endeks, refah odaklı politikaların yerel düzeyde etkili biçimde uygulanmasının, toplumsal mutluluğu doğrudan etkilediğini ortaya koydu.
İşte dünyanın en mutlu şehirleri...