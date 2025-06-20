Türkiye’den sadece bir restoran listeye girdi! İşte 2025’te Avrupa’nın en iyi pizzacıları

50 Top Pizza, 2025 yılı için Avrupa’nın En İyi Pizzacıları listesini açıklarken, çok merak edilen bu listede en leziz hamur işlerini sunan mekanlar bir araya getirildi. Daha önce zirvede yer alan Londra merkezli "Napoli on the Road", bu yıl da yerini kimseye kaptırmadı ve birinci oldu. Üst üste ikinci kez Avrupa’nın en iyi pizzacısı unvanını alan firma, şef Michele Pascarella tarafından kuruldu. Pascarella, İtalyan geleneğini Britanya’ya getirmesiyle öne çıkıyor.