Türkiye’den sadece bir restoran listeye girdi! İşte 2025’te Avrupa’nın en iyi pizzacıları
Dünyanın en prestijli pizza rehberlerinden biri olan 50 Top Pizza, 2025 yılı kapsamında Avrupa'nın en iyi pizzacılarını açıkladı. Listede Türkiye’den sadece bir restoran yer aldı.
Dünyanın dört bir yanında tüketilen pizza, her ülkede farklı şekillerde ve lezzetlerde servis ediliyor. Türkiye’de çok sayıda pizza restoranı bulunurken, bunlardan sadece biri ülkemizi Avrupa’da temsil etti.
50 Top Pizza, 2025 yılı için Avrupa’nın En İyi Pizzacıları listesini açıklarken, çok merak edilen bu listede en leziz hamur işlerini sunan mekanlar bir araya getirildi. Daha önce zirvede yer alan Londra merkezli "Napoli on the Road", bu yıl da yerini kimseye kaptırmadı ve birinci oldu. Üst üste ikinci kez Avrupa’nın en iyi pizzacısı unvanını alan firma, şef Michele Pascarella tarafından kuruldu. Pascarella, İtalyan geleneğini Britanya’ya getirmesiyle öne çıkıyor.
İkinci sırada ise İspanya'nın başkenti Madrid’den Baldoria yer aldı. Mekanın imza pizzası Búfala Fest, Time Out Madrid editörü Gorka Elorrieta tarafından "peynir severler için hoş bir sürpriz" olarak tanımlandı.
Listenin tamamı ise şöyle: