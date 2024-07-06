Türkiye'nin bir çok yerinde görüldü: Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde göktaşı görüntülendi. Türkiye Uzay Ajansı, vatandaşların büyük şaşkınlıkla kaydettiği göktaşı görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.
İstanbul ve Ankara dahil birçok ilden görülen göktaşı milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.
GÖKTAŞINI ŞAŞKINLIKLA İZLEDİLER
Farklı illerden göktaşının düşme anını izleyenler şaşkına döndü. Söz konusu ışık kümesi, Yalova, Sakarya, Bursa gibi çevre illerden de görüldü.
Akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.
TÜRKİYE UZAY AJANSI'DAN GÖKTAŞI AÇIKLAMASI
Türkiye Uzay Ajansı, ülkenin birçok farklı ilinden görülen göktaşı hakkında resmi X hesabından paylaşımda bulundu.