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  4. Türkiye'nin bir çok yerinde görüldü: Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması

Türkiye'nin bir çok yerinde görüldü: Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde göktaşı görüntülendi. Türkiye Uzay Ajansı, vatandaşların büyük şaşkınlıkla kaydettiği göktaşı görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'nin bir çok yerinde görüldü: Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması - Sayfa 1

İstanbul ve Ankara dahil birçok ilden görülen göktaşı milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.

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Türkiye'nin bir çok yerinde görüldü: Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması - Sayfa 2

GÖKTAŞINI ŞAŞKINLIKLA İZLEDİLER

Farklı illerden göktaşının düşme anını izleyenler şaşkına döndü. Söz konusu ışık kümesi, Yalova, Sakarya, Bursa gibi çevre illerden de görüldü.

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Türkiye'nin bir çok yerinde görüldü: Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması - Sayfa 3

Akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.

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Türkiye'nin bir çok yerinde görüldü: Türkiye Uzay Ajansı'ndan göktaşı açıklaması - Sayfa 4

TÜRKİYE UZAY AJANSI'DAN GÖKTAŞI AÇIKLAMASI

Türkiye Uzay Ajansı, ülkenin birçok farklı ilinden görülen göktaşı hakkında resmi X hesabından paylaşımda bulundu.

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