Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip 10 ili belli oldu: İlk sıradaki il dikkat çekti

Kadınlar daha uzun yaşıyor

Türkiye'de 2019-2021 döneminde erkeklerde 75 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2020-2022 döneminde 74,8 yıl, kadınlarda ise 80,5 yıl iken 80,3 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi arasında 5,5 yıl fark bulunuyor. TÜİK verilerine göre yaşam süresinin en fazla olduğu 10 il ise şu şekilde: