Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip 10 ili belli oldu: İlk sıradaki il dikkat çekti
Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip 10 ili açıklandı. Türkiye geneli için doğumda beklenen yaşam süresi 77,5 yıl olarak hesaplanırken; yaşam süresinin en fazla olduğu 10 ilin 6'sını Karadeniz illeri oluşturdu. En uzun yaşam süresine sahip il ise dikkat çekti.
TÜİK'in 2020-2022 raporlarına göre Türkiye'de illere göre doğuşta beklenen yaşam süresini belli oldu. TÜİK verilerine göre; Türkiye geneli için doğumda beklenen yaşam süresi 77,5 yıl olarak hesaplandı.
Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan 'doğuşta beklenen yaşam süresi' Türkiye'de 2019-2021 döneminde 77,7 yıl iken, 2020-2022 döneminde 77,5'a düştü.
Kadınlar daha uzun yaşıyor
Türkiye'de 2019-2021 döneminde erkeklerde 75 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2020-2022 döneminde 74,8 yıl, kadınlarda ise 80,5 yıl iken 80,3 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi arasında 5,5 yıl fark bulunuyor. TÜİK verilerine göre yaşam süresinin en fazla olduğu 10 il ise şu şekilde:
10 - Isparta (82,4)