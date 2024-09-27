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  4. Türkiye'nin havası temiz tek şehri belli oldu!

Türkiye'nin havası temiz tek şehri belli oldu!

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun (THHP) Kara Rapor 2024'ü yayımladı. Türkiye'nin hava kalitesini ortaya koyan rapora göre Türkiye’de havası temiz olarak nitelenebilecek tek il Karadeniz'de...

Türkiye'nin havası temiz tek şehri belli oldu! - Sayfa 1

Temiz Hava Hakkı Platformu(THHP), Kara Rapor 2024'ü açıkladı.

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Türkiye'nin havası temiz tek şehri belli oldu! - Sayfa 2

2023 yılı için PM10 ortalamalarına bakıldığında, havası temiz olarak nitelenen tek il Sinop olarak belirlendi.

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Türkiye'nin havası temiz tek şehri belli oldu! - Sayfa 3

Ancak, Sinop’taki üç istasyondan yalnızca ikisinde yeterli veri bulunması ve il merkezindeki istasyonun eksik veri nedeniyle hesaplamaya dahil edilmemesi, bu sonucun Sinop'u tam olarak temsil etmediğini gösterdiği ifade edildi.

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Türkiye'nin havası temiz tek şehri belli oldu! - Sayfa 4

Yeterli veri bulunan istasyonlardan birinin kırsal arka plan istasyonu olması, PM10 ortalamasını daha da düşürdüğü belirtildi.

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