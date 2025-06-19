Türkiye’nin ölüm raporu açıklandı: Ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

TÜİK verilerine göre 2024 yılında ölüm sayısı 489 bin 361 olurken, 2023 yılında bu sayı 526 bin 416 olarak kaydedilmişti. Kaba ölüm hızı ise bin kişi başına 6,2'den 5,7'ye geriledi; ölenlerin yüzde 54,8’i erkek, yüzde 45,2’si kadın oldu.

İşte ölüm oranının en düşük olduğu 10 il...