Türkiye'nin sıralaması herkesi şaşırttı! Dünyanın en güçlü donanmaları açıkladı: Zirvede o ülke var

Global Firepower’ın bu yeni sıralamasında, küresel denizcilik gücünde geleneksel lider konumundaki ülkelerin yanı sıra, yükselen güçlerin de dikkat çekici bir şekilde ön plana çıktığı görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya gibi büyük güçler, donanmalarının kapsamlı kapasitesi ve stratejik önemiyle listede üst sıralarda yer alırken, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler de denizcilik kapasitelerini artırarak sıralamada dikkat çeken pozisyonlara yükseldi.

İşte dünyanın en güçlü donanmaları...