Türkiye'nin sırasını gören şaşırdı! Dünyanın en pahalı ordusu bakın hangi ülkeye ait? İşte liste...
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower tarafından açıklanan 2025 verilerine göre ülkelerin savunma bütçeleri belli oldu.
Küresel güvenlik ve savunma harcamalarının giderek arttığı bir dönemde, ülkeler, askeri teknolojilerden altyapıya kadar birçok alanda büyük yatırımlar yapıyor. Özellikle gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler, askeri güçlerini modernize etme ve teknolojik üstünlük sağlama adına önemli bütçeler ayırıyor.
Son dönemdeki jeopolitik gerilimler ve olası üçüncü dünya savaşı endişeleri, bu harcamaların artmasında büyük rol oynuyor. En fazla yatırım yapan ülkeler, askeri altyapılarını genişletmeye, yeni nesil teknolojiler geliştirmeye ve personel eğitimine daha fazla kaynak ayırıyor.
Bütçeler, ülkelerin dış politikalarındaki stratejik hedeflere ulaşmalarını sağlayacak adımlar olarak değerlendiriliyor. Sonuç olarak, savunma harcamalarındaki artış, küresel güvenliği sağlama ve olası tehditlere karşı hazırlıklı olma adına önemli bir adım olarak görülüyor.
İşte dünyanın en pahalı orduları...