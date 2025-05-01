Türkiye'nin sırasını gören şaşırdı! Dünyanın en pahalı ordusu bakın hangi ülkeye ait? İşte liste...

Küresel güvenlik ve savunma harcamalarının giderek arttığı bir dönemde, ülkeler, askeri teknolojilerden altyapıya kadar birçok alanda büyük yatırımlar yapıyor. Özellikle gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler, askeri güçlerini modernize etme ve teknolojik üstünlük sağlama adına önemli bütçeler ayırıyor.