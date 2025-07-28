  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Türkler akın akın bu ülkenin pasaportunu alıyor! 150’den fazla ülkeye vizesiz giriş. Schengen dahil

Türkler akın akın bu ülkenin pasaportunu alıyor! 150’den fazla ülkeye vizesiz giriş. Schengen dahil

ABD’li vatandaşların ilk sırada Türk vatandaşlarının ise akın akın başvurduğu bu pasaport, 150’den fazla ülkeye vizesiz giriş imkanı sunuyor.

Türkler akın akın bu ülkenin pasaportunu alıyor! 150’den fazla ülkeye vizesiz giriş. Schengen dahil - Sayfa 1

Türkiye’den Avrupa ve pek çok ülkeye giriş yapabilmek için vize şartı bulunuyor. Türk vatandaşları zaman zaman vize engelleriyle karşılaşırken, bazı ülkelerde ise bir süre bekleyerek bu sorunu aşabiliyor. 

1 | 11
Türkler akın akın bu ülkenin pasaportunu alıyor! 150’den fazla ülkeye vizesiz giriş. Schengen dahil - Sayfa 2

Ancak ABD’li vatandaşların bile akın akın geçiş yaptığı bir ülkeye ilgi, günden güne artıyor. Son dönemde mülk karşılığında vatandaşlık veren ülkeler arasında Doğu Karayipler oldukça popüler.

2 | 11
Türkler akın akın bu ülkenin pasaportunu alıyor! 150’den fazla ülkeye vizesiz giriş. Schengen dahil - Sayfa 3

BBC’nin haberine göre bölgedeki ada ülkelerinden beşi, Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, St Kitts ve Nevis ve St Lucia, mülk karşılığında vatandaşlık imkanı sunuyor. 

3 | 11
Türkler akın akın bu ülkenin pasaportunu alıyor! 150’den fazla ülkeye vizesiz giriş. Schengen dahil - Sayfa 4

200 bin ABD doları ödenmesi durumunda bu ülkeye yatırım yaparak mülk edinen vatandaşlar, Schengen bölgesi de dahil olmak üzere 150'ye kadar ülkeye vizesiz erişim sağlayan bir pasaporta sahip olma imkanı yakalıyor.

4 | 11