Türkler akın akın bu ülkenin pasaportunu alıyor! 150’den fazla ülkeye vizesiz giriş. Schengen dahil
ABD’li vatandaşların ilk sırada Türk vatandaşlarının ise akın akın başvurduğu bu pasaport, 150’den fazla ülkeye vizesiz giriş imkanı sunuyor.
Türkiye’den Avrupa ve pek çok ülkeye giriş yapabilmek için vize şartı bulunuyor. Türk vatandaşları zaman zaman vize engelleriyle karşılaşırken, bazı ülkelerde ise bir süre bekleyerek bu sorunu aşabiliyor.
Ancak ABD’li vatandaşların bile akın akın geçiş yaptığı bir ülkeye ilgi, günden güne artıyor. Son dönemde mülk karşılığında vatandaşlık veren ülkeler arasında Doğu Karayipler oldukça popüler.
BBC’nin haberine göre bölgedeki ada ülkelerinden beşi, Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, St Kitts ve Nevis ve St Lucia, mülk karşılığında vatandaşlık imkanı sunuyor.