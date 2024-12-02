Turşucuların önerileri! İşte, ev turşusu yapmanın 8 önemli kuralı
Kış mevsimin vazgeçilmezi olan turşular kurulmaya başlandı. Peki, kış sofralarının şifa kaynağı turşu kurarken dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir? İşte, turşucuların önerdiği, evde turşu yapmanın 8 önemli kuralı…
1- EZİK BESİNLERDEN KAÇININ
Turşusunu kuracağınız sebze ve meyvelerin diri, zedelenmemiş, taze ve kaliteli olmasına dikkat edin. Ezilmiş, herhangi bir yerinden çürümeye başlamış meyve-sebzeler turşu yapımında kullanılmamalıdır.
2- TURŞU KURACAĞINIZ KAVANOZU VE BESİNLERİ ÇOK İYİ TEMİZLEYİN
Turşu yapılırken kullanılan tüm malzemelerin çok iyi temizlenmiş ve koruyucu kimyasal maddelerden arınmış olmasına dikkat edin.
3- CAM KAVANOZ KULLANIN
Turşu hazırlarken kullanılan sirke ve kaya tuzu bekleme sürecinde plastik ile kimyasal reaksiyona girer. Bu durum plastik kap kullanıldığında; hem turşunun bozulmasına neden olur, hem de sağlığı olumsuz etkiler. O nedenle turşu kurarken mutlaka cam kavanoz kullanılmalıdır.
4- TUZUNA DİKKAT EDİN
Turşusu yapılan besinlerin sertliklerinin uygun olması ve zararlı bakterilerinin oluşması için yeterli miktarda tuz ekleyin. Turşu hazırlarken sofra tuzu yerine kaya tuzu kullanın. Çünkü normal sofra tuzu ile yapılan turşularda kısa sürede yumuşama gözleniyor. 1 litre suya 80 gram tuz eklemek yeterlidir.