Turşucuların önerileri! İşte, ev turşusu yapmanın 8 önemli kuralı

3- CAM KAVANOZ KULLANIN

Turşu hazırlarken kullanılan sirke ve kaya tuzu bekleme sürecinde plastik ile kimyasal reaksiyona girer. Bu durum plastik kap kullanıldığında; hem turşunun bozulmasına neden olur, hem de sağlığı olumsuz etkiler. O nedenle turşu kurarken mutlaka cam kavanoz kullanılmalıdır.