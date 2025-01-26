Turşunun erimesini önlemenin tek yolu ; Ayrıca turşu asla beyazlamıyor
Turşu kurarken daha lezzetli olması ve erimesini önlemek için bilmeniz gereken tüyo
Turşu Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerindendir. Kış aylarının şifa kaynağı olan turşu yazın sıcak günlerinde kuruluyor.
ASLA ERİMEYEN TURŞUNUN PÜF YOLU
Fakat turşu kurarken lezzetli olması ve erimemesi için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. nefisyemektarifleri.com’da yer alan lezzetli ve kütür kütür turşu için gereken malzemeler şunlar:
- 2 kg kornişon
- 2 baş sarımsak
- Küçük bir kase acı biber
- Her bir litreye olacak şekilde ;
- 1 er yemek kaşığı kaya tuzu
- 1 er çay kaşığı tozşeker
- 1 er çay kaşığı limon tuzu
- 1 er çay bardağı üzüm sirkesi elma da olabilir
İlk olarak kornişon salatalıkları iyice yıkayalım. Turşu suyunun berrak olması için çok iyi yıkanmış olması gerekir.