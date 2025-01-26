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Turşunun erimesini önlemenin tek yolu ; Ayrıca turşu asla beyazlamıyor

Turşu kurarken daha lezzetli olması ve erimesini önlemek için bilmeniz gereken tüyo

Turşunun erimesini önlemenin tek yolu ; Ayrıca turşu asla beyazlamıyor - Sayfa 1

Turşu Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerindendir. Kış aylarının şifa kaynağı olan turşu yazın sıcak günlerinde kuruluyor.

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Turşunun erimesini önlemenin tek yolu ; Ayrıca turşu asla beyazlamıyor - Sayfa 2

ASLA ERİMEYEN TURŞUNUN PÜF YOLU 

Fakat turşu kurarken lezzetli olması ve erimemesi için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. nefisyemektarifleri.com’da yer alan lezzetli ve kütür kütür turşu için gereken malzemeler şunlar:

  • 2 kg kornişon
  • 2 baş sarımsak
  • Küçük bir kase acı biber
  • Her bir litreye olacak şekilde ;
  • 1 er yemek kaşığı kaya tuzu
  • 1 er çay kaşığı tozşeker
  • 1 er çay kaşığı limon tuzu
  • 1 er çay bardağı üzüm sirkesi elma da olabilir
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Turşunun erimesini önlemenin tek yolu ; Ayrıca turşu asla beyazlamıyor - Sayfa 3

İlk olarak kornişon salatalıkları iyice yıkayalım. Turşu suyunun berrak olması için çok iyi yıkanmış olması gerekir.

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Turşunun erimesini önlemenin tek yolu ; Ayrıca turşu asla beyazlamıyor - Sayfa 4

Salatalıkların uç kısımlarını keselim ve 1 litrelik kavanozlara dik gelecek şekilde dizelim.

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