Turşuyu kütür yapan püf nokta. Kavanoza bir avuç eklemelisiniz asla yumuşamıyor
Damak çatlatan kütür kütür turşu hazırlamak için bu tüyoyu uygulamalısınız.
Kışın sofraları süsleyen turşular için hazırlıklar başladı. Ev hanımları taze taze sebze hatta meyvelerden turşu hazırlamaya başladı. Her yaz ayının en popüler turşusu ise lahana, biber, domates, salatalık gibi turşular oldu.
Bilmeniz gereken ufak püf noktalarla nefis turşular hazırlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu tüyoları uygulamak. Bu sayede turşular he olursa olsun kütür kütür oluyor. Ayrıca aylarca da bozulmadan ve yumuşamadan kalıyor.
ÖNEMLİ PÜF NOKTA: Turşunuzun erimesini istemiyorsanız kesinlikle cam kavanoz kullanmalısınız. Ayrıca kavanoza ekleyeceğiniz birkaç dilim elma sertliği bozmadan koruyacaktır.
TURŞULARI KÜTÜR KÜTÜR YAPAN TÜYO
Turşunun kütür kütür olması için içerisine bir avuç nohut eklemelisiniz. Nohut salamura sürecini hızlandıracak ve turşunun erimesini önleyecektir.
Ayrıca turşuya ekleyeceğiniz birkaç diş sarımsak da lezzetini artıracağı gibi salamuranın daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.
SIR TARİFİYLE BİBER TURŞUSU
Havalar iyice ısındı ve turşular hazırlanmaya başlandı. Ev hanımları acı ve tatlı biber turşuları yapmaya başladı. Peki nefis biber turşusu nasıl yapılır? İşte adım adım tarifi…
Birbirinden usta aşçıların tarif paylaştığı yemek.com’da biber turşusu şöyle tarif edildi:
· 300 gram biber
· 5 diş sarımsak
· 1 çay bardağı üzüm sirkesi
· 3 su bardağı su
· 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu
· 2 su bardağı su