Turşuyu kütür yapan püf nokta. Kavanoza bir avuç eklemelisiniz asla yumuşamıyor

ÖNEMLİ PÜF NOKTA: Turşunuzun erimesini istemiyorsanız kesinlikle cam kavanoz kullanmalısınız. Ayrıca kavanoza ekleyeceğiniz birkaç dilim elma sertliği bozmadan koruyacaktır.

TURŞULARI KÜTÜR KÜTÜR YAPAN TÜYO

Turşunun kütür kütür olması için içerisine bir avuç nohut eklemelisiniz. Nohut salamura sürecini hızlandıracak ve turşunun erimesini önleyecektir.

Ayrıca turşuya ekleyeceğiniz birkaç diş sarımsak da lezzetini artıracağı gibi salamuranın daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.