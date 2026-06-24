Uçak biletinize tekrar bakın! Uzmanlar uyarıyor: Bu koltuğa oturursanız başınız belaya girebilir
Uçaklarda yolcular en iyi yeri kapmak için adeta yarışırken, uzmanlardan bu kez ters köşe bir uyarı geldi. Uzmanlar uzak durulması gereken koltuk numarasını açıkladı. İşte detaylar...
Uçak yolculuklarında pencere kenarı ve koridor koltukları arasında sessiz ama ciddi bir “kapışma” yaşanırken, seyahat uzmanları bu kez dikkat çekici bir uyarı yaptı: bazı koltuklar var ki, yolculuğu beklenenden çok daha yorucu hale getirebiliyor. Üstelik bu koltuklardan biri, hem konfor hem de iniş süresi açısından en dezavantajlı seçenek olarak öne çıkıyor.
Yıllardır uçuş deneyimlerini paylaşan bir seyahat uzmanı, özellikle belirli bir orta koltuğun yolcular için en problemli seçimlerden biri olduğunu söylüyor.
Orta bölümde yer alan bu koltuklar, ne pencere kenarının manzarasını sunuyor ne de koridor tarafının sağladığı hareket özgürlüğünü. Yolcular çoğu zaman iki yabancı arasında sıkışıp kalırken, uzun uçuşlarda rahat pozisyon bulmak neredeyse imkânsız hale geliyor.
Ama asıl sıkıntı uçuş sırasında değil…
İniş sonrası süreçte başlıyor.
Uçağın orta sıralarında yer alan bu tip koltuklarda oturanlar, özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerinde hem ön hem arka kapıdan yapılan tahliyelerde çıkışa en uzak noktada kaldıkları için genellikle en son inen yolcular arasında yer alıyor. Bu durum da aktarma yapan yolcular için ciddi zaman kaybına dönüşebiliyor.