Uçak biletinize tekrar bakın! Uzmanlar uyarıyor: Bu koltuğa oturursanız başınız belaya girebilir

Uçak yolculuklarında pencere kenarı ve koridor koltukları arasında sessiz ama ciddi bir “kapışma” yaşanırken, seyahat uzmanları bu kez dikkat çekici bir uyarı yaptı: bazı koltuklar var ki, yolculuğu beklenenden çok daha yorucu hale getirebiliyor. Üstelik bu koltuklardan biri, hem konfor hem de iniş süresi açısından en dezavantajlı seçenek olarak öne çıkıyor.