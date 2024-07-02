Uçak kabinleri neden basınçlandırılır? Kabin basıncı düşerse ne olur?

Uçaklar, 36 bin feetten daha yüksek irtifalarda bile kabine basınçlı hava pompalar. Bu işlemle uçağın kabinine giren havaya “şartlandırılmış hava” denir. Bu hava, uçağın pnömatik sistemine motor kompresörleri aracılığıyla girer ve birincil ısı değiştiricisine yönlendirilir. Daha sonra bir türbin ve kompresörden ve havayı soğutan, havanın basıncı ile sıcaklığını düzenleyen diğer ısı değiştiricilerden ve kontrol valflerinden geçer ve son olarak kabine aktarılarak basınçlandırılır ve sıcaklığı kontrol edilir. Kabin ideal bir basınç seviyesine ulaştığında, uçak kabin hava egzozunu sınırlayarak kabin basıncını tüm uçuş boyunca kontrol altında ve sabit bir seviyede tutar.