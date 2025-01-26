Uçak kazaları neden olur? Uzman isim tek tek anlattı: İşte, uçak kazalarını tetikleyen faktörler!

Öcal, iki sektöre de bakıldığında makinelerin ve bakımların teknolojik şartlarda ne kadar yerinde de olsa burada değişken faktörler devreye girdiğini söyleyerek, “Bunlardan ilki bahsetmiş olduğum üzere çevresel faktörler. Askeri eğitimlere baktığımızda çevresel faktörlerin daha zorlu ve daha çetin şartlar altında olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü muhtemel bir savaş durumları simüle ediliyor. Sivil havacılık kanadından baktığımız zaman bir adayın pilot olma süresi 18 - 24 ay süresinde değişirken askeri kanatta pilot olma süresi 4 yıla kadar uçuş eğitimlerine tabii tutuluyorlar.