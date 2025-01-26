Uçak kazaları neden olur? Uzman isim tek tek anlattı: İşte, uçak kazalarını tetikleyen faktörler!
Birçok insan için uçakla seyahat etmek hala tedirgin edici bir deneyim olabilir. Ancak uzmanlar, istatistiklere dayanarak uçakların en güvenilir ulaşım araçlarından biri olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Buna rağmen, havada meydana gelen kazalar tamamen ortadan kaldırılabilmiş değil. Peki, bu kazaları tetikleyen en önemli üç faktör nedir?
Modern teknolojiler, sıkı denetimler ve eğitimli personel sayesinde havacılık sektörü, güvenlik standartlarını en üst seviyede tutmayı başarıyor.
Ancak, tüm bu önlemlere rağmen havada meydana gelen kazaların bazı temel tetikleyici faktörleri bulunuyor.
İşte ayrıntılar...
İHA'ya konuşan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi uçuş eğitmeni İsmail Öcal, “Kazalar ister sivil havacılıkta ister askeri havacılıkta gerçekleşsin bu kazaları 3 faktör altında inceliyoruz.
Bunlardan birisi insan faktörü diğeri çevresel faktörler ve diğeri de makine ekipman uyumluluğudur. Aslında sivil veya askeri havacılıklara bakıldığında çok fazla kaza meydana gelmiyor. Fakat meydana gelen kazalar haber değeri taşıdığı için büyük bir sansasyonelliğe sebebiyet veriyor. Yine de hava araçları dünya üzerine en güvenli ulaşım araçları olması konusunda liderliğini koruyor” dedi.
Öcal, iki sektöre de bakıldığında makinelerin ve bakımların teknolojik şartlarda ne kadar yerinde de olsa burada değişken faktörler devreye girdiğini söyleyerek, “Bunlardan ilki bahsetmiş olduğum üzere çevresel faktörler. Askeri eğitimlere baktığımızda çevresel faktörlerin daha zorlu ve daha çetin şartlar altında olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü muhtemel bir savaş durumları simüle ediliyor. Sivil havacılık kanadından baktığımız zaman bir adayın pilot olma süresi 18 - 24 ay süresinde değişirken askeri kanatta pilot olma süresi 4 yıla kadar uçuş eğitimlerine tabii tutuluyorlar.