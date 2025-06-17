Uçaklarda iniş sırasında neden hep içerideki ışıklar kısılıyor? Gerçeği öğrenince şok olacaksınız
Uçakla yolculuk mutlaka yapmışsınızdır veya en kötü haliyle dizi-filmlerde görmüşsünüzdür. Hiç fark ettiniz mi ışıklar iniş ve kalkış sırasında her zaman kısılır. Peki sizce bunun nedeni nedir? Gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız.
Uçaklar, kaza riski en az olan taşıt olarak biliniyor. Her ne kadar son yıllarda Boeing model uçakların kazaya karıştığı durumlar olsa da, yine de diğer araçların aksine kaza riskleri çok düşük.
Ancak hem pilotlar hem havayolu şirketleri her zaman en güvenilir adımları atar. Konu güvenlikse devreye elbette ışıklar da giriyor. Dışarıdaki kırmızı ve yeşil renkli ışıkların ne kadar önemli olduğunu daha önceki içeriklerimizde anlatmıştık.
Öte yandan uçakların içerisinde de iniş ve kalkış sırasında kısılıp artan ışıklar var. Genelde fark ettiyseniz uçakların kalkış ve iniş sırasında pilotlar ışıkları kısar, kemerlerin mutlaka bağlı olması konusunda tavsiyelerde bulunur.