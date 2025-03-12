Uçaklarda kırmızı ve yeşil ışıklar ne işe yarıyor? Çoğu kişi görüyor ama sırrını bilmiyor

Uçaklar, tüm taşıtlar arasında kaza riski en az olan ve en kısa sürede yolculuk yapabilen araçlar arasında ilk sırada. Havada olmasına rağmen pek çok kişi endişelense de, bir otomobilin kaza riskine kıyasla uçakla kaza yapma ihtimali daha az.