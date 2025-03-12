Uçaklarda kırmızı ve yeşil ışıklar ne işe yarıyor? Çoğu kişi görüyor ama sırrını bilmiyor
Uçak yolculuğu yaparken mutlaka kırmızı ve yeşil ışıklara gözünüz çarpmıştır. Sadece yolculuk yaparken değil, havada giden bir uçakta da bu durumu görmek mümkün. Peki kırmızı ve yeşil ışık ne işe yarıyor?
Uçaklar, tüm taşıtlar arasında kaza riski en az olan ve en kısa sürede yolculuk yapabilen araçlar arasında ilk sırada. Havada olmasına rağmen pek çok kişi endişelense de, bir otomobilin kaza riskine kıyasla uçakla kaza yapma ihtimali daha az.
Uçaklar yıllar içinde yeni teknolojiler eklenerek daha iyi hale geliyor. Özellikle kuşların motorlara girmesi için uçak motoru geliştiren üreticiler önemli adımlar attı. Bir de göze çarpan bir detay daha var; kırmızı ve yeşil ışık. Peki neden uçaklarda bu ışıklar bulunuyor, amacı nedir?
Gerek uçak yolculuğunda gerekse dışarıdan havaya baktığınız zaman uçaklarda yanıp sönen ışıklara denk gelmişsinizdir. Uçakların gövdesinde pek çok türden küçük ve renkli ışıklar bulunur. Kanat uçlarında ise en belirgin olanı kırmızı ve yeşil ışık.