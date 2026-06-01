Uçuk nasıl geçer? Uçuğa ne iyi gelir? İşte evde uygulanacak yöntemler!

SOĞUK KOMPRES İLE YANMA VE ŞİŞLİĞİ HAFİFLETİN

Uçuğun ilk günlerinde yaşanan şiddetli acı ve şişliği dindirmenin en güvenli yollarından biri soğuk uygulamadır. Temiz bir beze veya havlu kağıda sarılmış buz küplerini sızlayan bölgeye nazikçe yerleştirmelisiniz. Buzu doğrudan çıplak cilde temas ettirmek buz yanığına ve doku hasarına yol açabileceği için bu kurala uymak şarttır. Bu işlemi gün içinde ihtiyaca göre beşer dakika boyunca birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Soğuk kompres, o bölgedeki kan damarlarını büzerek inflamasyonu azaltır ve bölgeyi geçici olarak uyuşturur.