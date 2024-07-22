Uçuş seviyesi nedir?
Havacılık alanı, oldukça kafa karıştırıcı bazı kavramları kapsar; bunlardan biri de uçuş seviyesidir. Birçok kişi uçuş seviyesinin, bir uçağın irtifasını tanımlamak için kullanılan başka bir terim olduğunu varsayar. İkisi de bir uçağın ne kadar yüksek olduğunu temsil etse de, uçuş seviyesi ve irtifa aynı şey değildir. Peki, havacılıkta uçuş seviyesi tam olarak nedir ve irtifadan farkı nedir? İşte detaylar...
Uçuş seviyesi
Uçuş seviyesi, bir uçağın standart hava basıncındaki irtifasının bir ölçüsüdür. Havacılıkta, güvenlik amaçlı kullanılır. Uçaklar, havada çarpışma riskini en aza indirmek için kendi uçuş seviyelerini diğer uçaklara iletir.
Uçuş seviyeleri bir sayıdan oluşur. Bu sayı, bir uçağın standart hava basıncındaki yüksekliğini (yüzlerce fit cinsinden) yansıtır. Birden fazla uçuş seviyesi vardır. Tüm uçuş numaraları 500 fitin katları halinde oluşur. Her 500 fitlik blok ayrı bir uçuş seviyesidir.
Uçuş seviyesi ve irtifa
Benzer olsalar da, uçuş seviyesi ve irtifa aynı değildir. İrtifa bir uçağın yerden yüksekliğini temsil ederken, uçuş seviyesi bir uçağın standart hava basıncındaki dikey mesafesini temsil eder.
Uçuş seviyesi basıncı gösterir. Yerel atmosfer basıncından bağımsızdır ve bunun yerine standart hava basıncına odaklanır. Öte yandan irtifa daha basittir. Uçarken bir uçağın yüksekliğinin bir ölçüsüdür.