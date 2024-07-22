Uçuş seviyesi nedir?

Uçuş seviyesi

Uçuş seviyesi, bir uçağın standart hava basıncındaki irtifasının bir ölçüsüdür. Havacılıkta, güvenlik amaçlı kullanılır. Uçaklar, havada çarpışma riskini en aza indirmek için kendi uçuş seviyelerini diğer uçaklara iletir.